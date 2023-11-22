الداودية: “فيلم البوز تعرض عليا قبل دنيا بطمة”

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية زينة الداودية خلال حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو” رفقة الإعلامي المغربي رشيد العلالي، -كشفت- أن دور دنيا بطمة في فيلم “البوز” تم عرضه عليها قبل الفنانة السالف ذكر اسمها.

وصرحت الفنانة الشعبية أنها تسلمت السيناريو آنذاك قائلة: “فيلم البوز تعرض عليا أنا لولا عيطات عليا كليلة وهدرات معايا، وسيفطات ليا السيناريو، وتكلم معايا المنتج ولكن لظروف العمل مكتابش”.

وأضافت الفنانة ذاتها قائلة:”ولكن تحية للفنانة دنيا بطمة ملي شفتها في فيلم البوز قلت ونعم الاختيار”.

وجدير بالذكر أن فيلم “البوز” هو من إخراج دمنة بونعيلات و تشخيص كل من دنيا بطمة، ابتسام بطمة، الشيخة طراكس، رفيق بوبكر، فاتي جمالي، مراد العشابي، فركوس..

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