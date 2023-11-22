عمال “لارام”: ندين سياسة التماطل والتسويف تجاه مطالبنا

هبة بريس

في إطار دوراته الأسبوعية، التأم المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لعمال النقل الجوي يوم 11نونبر 2023 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماع خصص لتقييم العلاقات المهنية داخل مجموعة الخطوط الملكية المغربية ولتدارس الأوضاع المادية والمعنوية لأجراء المجموعة.

وخلال هذا الاجتماع وبكل مسؤولية، تناول أعضاء المكتب التنفيذي تحليل الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء تغييب الإدارة للحوار المسؤول والجدي وكذا المساس بالحريات النقابية والتضييق الممنهج على شرائح واسعة من مستخدمي وأطر المجموعة.

كما سجل المكتب الجامعي بامتعاض شديد امعان الإدارة وتعنتها في تبني نهج تشاركي وفي الاستجابة للمطالب المشروعة لكافة شرائح الأجراء اللذين هم بحق، الرافعة الأساسية للإقلاع الاقتصادي للمجموعة واللذين قدموا تضحيات جسام وبذلوا جهودا جبارة في سبيل الخروج من الأزمة وفي الاشعاع الإقليمي والقاري والدولي التي باتت تحظى به الخطوط الملكية المغربية.

هذا ووقف الاجتماع على الانفصام الواضح لسلوك الإدارة التي تستأسد على الصناع الحقيقيين للتطور الذي تشهده المجموعة، مقابل محاباة وتمييزات تحظى بها ” ثلة قليلة من المحظوظين ” وذلك بالتنكر لحق فئات عريضة في الزيادة في الأجور خاصة في ظل الالتهاب المستمر للأسعار والتدني المهول للقدرة الشرائية، وكذا الحق في العلاوة التي تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية وفي تحسين ظروف العمل وفي تطوير الأعمال الاجتماعية …

وباستغراب كبير، سجل الحاضرون التضارب البين في مواقف الإدارة حيث التزمت في البرنامج الإطار التنموي ( Contrat Programme de Développement (الموقع مع الحكومة في يوليوز 2023 الذي يهدف إلى تنمية الخطوط الملكية المغربية في أفق 2037، بضمان السلم الاجتماعي في الوقت الذي تعمل فيه على تهميش الأدوار الرئيسية لمواردها البشرية في تنزيل ونجاح هذا البرنامج الإطار الهام وذلك بعدم الاكتراث بأوضاع نساء ورجال المجموعة وبتجاهل مطالبهم المشروعة علما بأنهم منخرطون كليا ومجندون، بتأطير من الجامعة الوطنية لعمال النقل / الاتحاد المغربي للشغل، في هذا البرنامج الاستراتيجي الهام.

وفي هذا الصدد، أدان المكتب بشدة سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها إدارة المجموعة تجاه المطالب الملحة لنساء ورجال شركات الخطوط الملكية المغربية.

واستنكر العمال بقوة استهتار الإدارة وتعنتها في تغييب أي حوار اجتماعي جدي ومسؤول وكذا تنصلها من الإلتزام بتنفيذ العديد من الاتفاقات المبرمة سابقا مع المكاتب النقابية، منددين بالإقصاء المتعمد لمعظم الأجراء من الحق في المنح السنوية.

وجدد العمال مطالبة الإدارة بفتح مفاوضات جادة و مفضية الى اتفاقات ومستجيبة للمطالب المشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور وسن سياسة أجرية عادلة وتوزيع عادل للمنح السنوية وتطوير ظروف العمل والأعمال الاجتماعية، محملين إدارة المجموعة كل تطور للاحتقان الاجتماعي السائد حاليا.

وقرر المكتب الدعوة إلى جموع عامة لعمال شركات المجموعة لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق المطالب المشروعة، مهيبين بكافة مستخدمي وأطر مجموعة الخطوط الملكية المغربية الى مزيد من التعبئة واليقظة داخل الجامعة الوطنية لعمال النقل الجوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

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