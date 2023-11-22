هدنة وتبادل أسرى ودخول مساعدات.. تفاصيل اتفاق إسرائيل وحماس

2023-11-22 / 09:12
1
هبةبريس - وكالات

اتفقت إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء، على هدنة، تحمل أول انفراجة بعدما دك الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لأسابيع ودمر أجزاء كبيرة منه.

وكان مسؤولون من قطر، التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.

وهذه أبرز البنود التي اتفق عليها الطرفان، وفقما أعلنت كل من الحكومة الإسرائيلية وحماس:

الهدنة تستمر 4 أيام.

سيتم الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال ساعات.

تشمل وقف أعمال القتال.

تتضمن الهدنة الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة.

المفرج عنهم من جانب حماس سيكونون من النساء والأطفال.

في المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون.
المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال.

مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.

السماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نتنياهو يبلغ الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق في شأن الرهائن هو “القرار الصحيح”

نتنياهو يبلغ الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق في شأن الرهائن…

2023-11-21 / 23:42
Photo of ماسك: ” إكس” ستتبرع إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر

ماسك: ” إكس” ستتبرع إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال…

2023-11-21 / 22:30
Photo of الصحة العالمية.. فقدنا واحدة من موظفينا مع أسرتها اليوم في غزة

الصحة العالمية.. فقدنا واحدة من موظفينا مع أسرتها اليوم…

2023-11-21 / 22:16
Photo of حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14 ألفا و128

حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14…

2023-11-21 / 18:41
Photo of بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة

بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في…

2023-11-21 / 18:20
Photo of لمنع التسريبات.. نتنياهو يسعى إلى إخضاع وزرائه لجهاز فحص الكذب

لمنع التسريبات.. نتنياهو يسعى إلى إخضاع وزرائه لجهاز فحص…

2023-11-21 / 12:16
Photo of تونس.. تجميد 97 حزبا و182 جمعية

تونس.. تجميد 97 حزبا و182 جمعية

2023-11-21 / 11:18
Photo of 2.3 مليار دولار شهريا.. خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة

2.3 مليار دولار شهريا.. خسائر إسرائيل بسبب الحرب على…

2023-11-21 / 10:13
Photo of هنية: حماس سلمت ردها للقطريين ونقترب من التوصل لهدنة

هنية: حماس سلمت ردها للقطريين ونقترب من التوصل لهدنة

2023-11-21 / 09:30
Photo of 17 شهيدا في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

17 شهيدا في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

2023-11-20 / 23:34

تعليق واحد

  1. هنيءا لهنية لقد قام بالواجب بتدمير غزة، بسبب بضعة نساء و اطفال الدين استقبلتهم حماس بكل حفاوة۔و بافراجه عن 150 شخص من انصره قتل اكتر من 13000شخص و جرح اكتر من 30000 .برافو هنية و اتباعه عن هدا الانحاز العالمي ۔
    انها حماقة حماس و من يدور في فلكها ۔

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق