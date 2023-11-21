الوزير خالد ايت الطالب

برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين بمستشفى الحسيمة

2023-11-21 / 19:47
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هبة بريس - مكتب طنجة

أثار النائب البرلماني، محمد الحموتي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، غياب طبيب القلب والشرايين بمستشفى محمد الخامس الاقليمي بمدينة الحسيمة.

ووجه النائب البرلماني ، سؤالا كتابيا لوزير الصحة، خالد آيت الطالب جاء فيه أن جناح القلب والشرايين بمستشفى محمد الخامس الاقليمي بالحسيمة، يعيش على وقع توتر دائم جراء استياء المواطنين من غياب طبيب مختص ، بعدما كان الجناح يضم ثلاثة أطباء في السابق استقال منهم طبيبان فيما غادر آخر نحو مدينة أخرى.

وأضاف النائب البرلماني في سؤاله الكتابي قائلا : “ولا شك أن هذا الوضع بهذا الجناح يؤثر سلبا على جودة الخدمات الطبية بهذا المستشفى ككل، مما يضطر المرضى وذويهم لتكبد المزيد من المعاناة والمشاق والمصاريف لأجل التنقل نحو المدن المجاورة والبعيدة لتلقي العلاجات”.

وتساءل الحموتي عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية بشأن غياب طبيب أمراض القلب والشرايين بمستشفى الحسيمة .

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