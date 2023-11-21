وزير الفلاحة: خصصنا ميزانية 10 مليارات لدعم الفلاحين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، أن وزارته خصصت مايقارب 10 مليارات للحد من تكلفة الانتاج دعما للفلاحين الصغار.

جاء ذلك في رده على سؤال شفهي تقدم به البرلماني عن اقليم سطات ” محمد هيشامي”، الذي شدد على ضرورة دعم هذه الفئة وتشجيعها من أجل الرفعةمن منسوب الانتاج على مستوى الحبوب والقطاني كقطاع حيوي ومهم.

وطالب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد الهيشامي بإحداث قطب فلاحي بإقليم سطات، مع تقديم دعم حقيقي استثماري يروم تحقيق الانتاج عبر تشجيع الفلاحين على الانتاج، وهو ما يتطلب إحداث واقرار السقي التكميلي أو السقي الجماعي، مع ضرورة تقليص مدة تسليم الشعير المدعم.

وفي معرضه جوابه، أكد الصديقي أن وزارته تشجع الاستثمار في هذا المجال، وهو ما جعلها تضع استراتيجية تستهدف ري حوالي مليون هكتار على الصعيد الوطني وإقليم سطات هو جزء من ذلك، مشيرا أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير همت دعم غير مسبوق لأثمنة عوامل الانتاج النباتي والحيواني، مع تبني استراتيجية لتدبير مياه السقي بعقلانية مع إعطاء الأولوية للزراعات الأساسية، مع العمل على تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، والفلاحة التضامنية لإعادة التوازن لهذه السلاسل المتعلقة بالفلاحين الصغار.

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