بسبب أحداث فلسطين.. لطيفة رأفت تغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي بالآونة الأخيرة.

وربطت الفنانة المغربية غيابها بالأحداث التي تمر منها فلسطين، قائلة :”صباح الخيرات، لكل من يسأل عن غيابي عبر السوشل ميديا، أنا الحمد لله بخير وعلى خير، شغلي الشاغل هو أمي وابنتي ألماس، نديها ونجيبها من المدرسة الله يحفضها وينجيها وينجي وليدات المسلمين”.

وواصلت رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، قائلة :”أما بخصوص الغياب، لا يمكن أن نتفاعل بشكل عادي معكم وظروف إخواننا في فلسطين تدمي القلب، لا يسعنا إلا الدعاء لهم، وأقل شي ممكن نعملوه هو أننا نحتارموا الحاله والبشاعة اللي هما فيها ودعواتنا لهم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0