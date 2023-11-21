الـCNSS: انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات عن الأبناء

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات برسم الموسم الدراسي 2023 – 2024.

وأبرز الصندوق في بلاغ له أن هذه التعويضات ستهم الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة، والأبناء المستفيدين من معاش المتوفى عنهم البالغين ما بين 16 و21 سنة، بالإضافة إلى أولئك المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، يعتمد الصندوق نظاما لاماديا يرتكز على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر.

وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للأبناء الذين تعذر التحقق من تمدرسهم عن طريق هذا التبادل الإلكتروني، فقد قام الصندوق منذ 15 نونبر 2023، بإرسال استمارة مراقبة التمدرس مباشرة إلى آبائهم وأولياء أمورهم، عبر البريد، كما وضع رهن إشارتهم النسخة الالكترونية للاستمارة التي يمكن تحميلها من خلال بوابة “www.macnss.ma”.

بعد ذلك، يتعين على آباء وأولياء الأمور المعنيين تعبئة هذه الاستمارة من قبل المؤسسات التعليمية وإرسالها، داخل أجل شهر من خلال خدمة “TAAWIDATY” التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة “www.macnss.ma”، أو عبر البريد إلى العنوان التالي “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قسم البريد والأرشيف (DCA) 649 شارع محمد الخامس صندوق البريد رقم 2222 الدار البيضاء المغرب”.

وفي حالة إيداع الشواهد المدرسية المعتادة عوض الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس، يتعين على أباء وأولياء الأمور تدوين رقم تسجيلهم عليها من أجل ضمان معالجتها.

تجدر الإشارة إلى أنه، وفي حالة عدم الإدلاء بالاستمارات أو الشواهد المطلوبة في الآجال المحددة، فإن الصندوق سيضطر لتعليق صرف التعويضات المذكورة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولمعرفة كيفية استعمال خدمة TAAWIDATY، قام الصندوق بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الاطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي “www.cnss.ma” وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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