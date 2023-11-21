الخارجية الأمريكية: موقفنا من قضية الصحراء المغربية ثابت
جددت الولايات المتحدة، الاثنين، موقفها الثابت إزاء قضية الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “جادا وذا مصداقية وواقعيا”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة “تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء جادا وذا مصداقية وواقعيا”، من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأضاف المتحدث، خلال لقاء صحافي في واشنطن، “ندعم بشكل كامل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة خلال عمله على تكثيف العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة حول الصحراء، من أجل التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل دائم” لهذا النزاع الإقليمي.
ويكرس تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية موقف الولايات المتحدة الثابت، الذي ساهم في الاعتراف التاريخي، سنة 2020 من طرف هذه القوة الدولية والعضو المؤثر في مجلس الأمن الدولي، بسيادة المغرب الكاملة والتامة على مجموع ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
من جانب آخر، وفي رد على سؤال حول الزيارة التي قامت بها مؤخرا سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، إلى تندوف، أوضح ماثيو ميلر أنها تندرج في إطار زيارة نظمتها الأمم المتحدة، وجمعت عددا كبيرا من المانحين الدوليين مذكرا بأن الولايات المتحدة تعد أكبر مساهم في الجهود الإنسانية عبر العالم.
وشدد المسؤول الأمريكي على أنه “لم يتم إجراء أي محادثات ثنائية مع البوليساريو خلال هذه الزيارة”.
ويدحض هذا التصريح الواضح والذي لا لبس فيه، الادعاءات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام، التي تحدثت عن لقاءات مزعومة بين السفيرة الأمريكية وقيادات في الجماعة الانفصالية.
6 تعليقات
الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي شخص يتعدى حدود آلله.
الصحراء مغربية وستبقى مغربية بفضل السيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه.
الحل المناسب والافضل هو الحكم الذاتي لفك النزاعات بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية وانتهى الكلام.
نتمنى عما قريب ينتهي سيناريوهات الأراضي المستعمرة الصحراوية واسترجاعها انشاء الله.
شكرآ لكل الدول العربية والاروبية التي قامت بدعم المغرب حول القضية الصحراوية المغربية.
الصحراء مغربية وسنقاتل من أحبها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه وسيسجلها التاريخ وتظل راسخة في قلوب المغاربة.