التويزي لـ”هبة بريس”: “نرفض زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر.. ونأمل في عودة سريعة للأقسام”

2023-11-20 / 16:20
3
لينى ابروك - هبة بريس

أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم، في ‏مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وقال التويزي في تصريح ل”هبة بريس”، الاضراب حق دستوري وحركة احتجاجية للتعبير عن عدم الرضى عن عدد من المسائل، والاساتذة يخوضون اضرابا للتعبير عن رفضهم لعدد من المقتضيات التي تضمنها القانون الاساسي.

وشدد التويزي، على أن الحكومة بدورها تجاوبت مع رجال ونساء التعليم، والسيد رئيس الحكومة قام بتشكيل لجنة وزارية للجلوس الى طاولة الحوار مع النقابات والوصول الى حل يرضي كافة الأطراف دون خطوط حمراء.

وأضاف رئيس فريق “البام” بمجلس النواب قائلا “انا رجل تعليم وكنعرف بلي الأستاذ عندو عدد من الصعوبات والاكراهات، رجل التعليم لا يشتغل فقط في القسم لكن يعمل أيضا في منزله، يعني ايلا كيخدم 24 ساعة فالقسم كيخدم نفس الوقت ولا كثر فدارو فتحضير الدروس وتصحيح أوراق الامتحانات” لكن، يسترسل المتحدث ذاته “لا يجب أيضا تبخيس نظرة وجهود الحكومة لإصلاح المنظومة.”

وفي نفس السياق، عبر التويزي، عن رفضه زرع الفتنة بين الأساتذة والأسر قائلا “لن نسمح بزرع الفتنة بين الأساتذة والعائلات واتهامهم ب”رفض تعليم أبنائهم”، مضيفا أن رجال ونساء التعليم فئة لها مطالب وتحتج لايصالها والدفاع عنها.

وناشد التويزي الأساتذة بالقول “أتوجه بكل صدق لوطنية ومصداقية رجال التعليم للعودة إلى أقسامهم، وأتمنى أن يفضي الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات الى حل سريع ومستعجل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “عروشي” يجري بأديس أبابا مباحثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

“عروشي” يجري بأديس أبابا مباحثات مع نائبة رئيس مفوضية…

2023-11-20 / 19:07
Photo of غامبيا تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء

غامبيا تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء

2023-11-20 / 18:06
Photo of تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة على طاولة الحكومة

تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة على طاولة…

2023-11-20 / 17:50
Photo of جودار يبرئ لقجع ويؤكد: “ندافع عن التعليم والمونديال معا”

جودار يبرئ لقجع ويؤكد: “ندافع عن التعليم والمونديال معا”

2023-11-20 / 15:59
Photo of جودار لـ”هبة بريس”: “أعتز بانتمائي لأسرة التعليم.. ونأمل بإيجاد حل مستعجل للأزمة”

جودار لـ”هبة بريس”: “أعتز بانتمائي لأسرة التعليم.. ونأمل بإيجاد…

2023-11-20 / 15:51
Photo of المغرب يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

المغرب يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون…

2023-11-20 / 12:21
Photo of التويزي: لا يجب اختزال إصلاح منظومة التعليم في نظام أساسي

التويزي: لا يجب اختزال إصلاح منظومة التعليم في نظام…

2023-11-20 / 11:35
Photo of مباحثات تجمع أخنوش والمستشار الألماني شولتس ببرلين

مباحثات تجمع أخنوش والمستشار الألماني شولتس ببرلين

2023-11-19 / 20:23
Photo of وزير خارجية جزر القمر السابق : حان وقت طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي

وزير خارجية جزر القمر السابق : حان وقت طرد…

2023-11-18 / 18:43
Photo of حزب الاستقلال بأكادير يوضح أهداف البرنامج الملكي للدعم المباشر” فيديو”

حزب الاستقلال بأكادير يوضح أهداف البرنامج الملكي للدعم المباشر”…

2023-11-18 / 17:54

‫3 تعليقات

  1. C’est vrai que certains discours essaient, de certaines manières de vouloir entraîner les parents contre le gouvernement ! Un discours biaisé et trompeur de vouloir dire que le gouvernement est responsable de cette situation ! Non , le gouvernement tend sa main au dialogue et à meme forme une commission pour écouter les doléances des enseignants à travers les quatre syndicats ! Ce sont ces memes syndicats qui refusent en fuite en avant en recourant aux grèves !

    رد

  2. سيدي حنا أولادنا كضيعوا أمام أعيننا. رآه الحكومة طلبات من رجال ونساء التعليم الجلوس وحل المشاكل لماذا إذن هم يرفضون الرجوع للقسم.

    رد

  3. مازالين تاتقولو النقابات النقابات باعو الأستاذ وباعو الحكومة وباعو كل شيء هادوك خاصهوم يقدمو استقالة جماعية الآن خاص الحوار مع التنسيقية هي اللي فالملعب هي اللي عارفة المشاكل والحلول ماعدا هذا غير تخربيق وغادي يبقى هادشي هاكا

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق