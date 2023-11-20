جودار لـ”هبة بريس”: “أعتز بانتمائي لأسرة التعليم.. ونأمل بإيجاد حل مستعجل للأزمة”

2023-11-20 / 15:51
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لبنى أبروك - هبة بريس

علق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، عن الإضرابات المتتالية لرجال ونساء التعليم احتجاجا على مضامين القانون الأساسي الجديد.

وقال جودار في تصريح لـ”هبة بريس” “أنا أنتمي لأسرة التعليم “أستاذ رياضيات” وأعتز بذلك.. الحكومة تراهن على التعليم وأي مجتمع أردنا أن يتقدم لا بد أن نراهن على التعليم وال ستاذ من الدرجة الاولى لأنه محور هذه العملية”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدستوري قائلا “اليوم كاين نقاش وعملية مطالب لرجال التعليم وأدعو الجميع الى طاولة الحوار بلا غالب ولا مغلوب، حنا بغينا الغالب يكون هو اصلاح التعليم وإصلاح وضعية رجل التعليم”.

وجدد ذات المتحدث، مناشدته الحكومة ورجال التعليم للجلوس الى طاولة الحوار وإيجاد حل عاجل ومستعجل يرضي كافة الأطراف لحل الأزمة.

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