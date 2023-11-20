أغنية لأطفال إسرائيليين تحرض على “الإبادة الجماعية” في غزة ( فيديو )

2023-11-20 / 12:41
0
هبة بريس _ متابعة

نشرت وسائل إعلام عبرية أغنية لأطفال إسرائيليين يبعثون برسالة تحمل دعوة صريحة للقتل والتدمير وبث الكراهية، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وتتضمن كلمات الأغنية التي تحمل عنوان “نحن أبناء جيل النصر” العديد من الدعوات الصريحة للقتل والتدمير والإبادة الجماعية، ومن بينها “على شاطئ غزة يحل ليل الخريف.. والطائرات تقصف وتدمر.. هناك الجيش يتخطى الخطوط للقضاء على الصليب المعكوف”.

وتابعت الأغنية: “سنة أخرى.. لن يكون هناك شيء، وسنعود بأمان لبيوتنا، في غضون عام.. سنفني الجميع وسنعود لحرث حقولنا”، مستطردة “الحب المقدس بالدم.. سوف يعود ليزدهر بيننا”، متابعة: “لن نصمت.. وسنري للعالم كيف سندمر أعداءنا اليوم”.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” الأغنية، ولكن سرعان ما حذفت المقطع من حسابها على منصة “إكس”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رحيل الإعلامي محمد بن ددوش عن عمر يناهز 94 سنة

رحيل الإعلامي محمد بن ددوش عن عمر يناهز 94…

2023-11-20 / 12:46
Photo of بوطيب : من المسؤول عن قلة تمثيل الفيلم المغربي بالملتقيات الدولية؟

بوطيب : من المسؤول عن قلة تمثيل الفيلم المغربي…

2023-11-19 / 13:53
Photo of تتويج “ستة أسابيع” بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

تتويج “ستة أسابيع” بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لفيلم المرأة…

2023-11-19 / 12:12
Photo of لأول مرة.. حسناء من نيكاراغوا تخطف لقب ملكة جمال الكون

لأول مرة.. حسناء من نيكاراغوا تخطف لقب ملكة جمال…

2023-11-19 / 09:30
Photo of “محبوبي أنت” جديد صابرينة بلفقيه والفنان الإسباني Mayel Jeménez

“محبوبي أنت” جديد صابرينة بلفقيه والفنان الإسباني Mayel Jeménez

2023-11-18 / 16:31
Photo of السينما المصرية ضيف الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة

السينما المصرية ضيف الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة

2023-11-18 / 14:30
Photo of المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة في دورته 12 يكرم فنانين ومخرجين و أكاديميين

المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة في دورته 12 يكرم…

2023-11-18 / 11:54
Photo of السجن لممثل ياباني شهير ساعد والديه على الانتحا.ر

السجن لممثل ياباني شهير ساعد والديه على الانتحا.ر

2023-11-17 / 17:15
Photo of “السينما والإعلام” شعار الدورة 11 من المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة

“السينما والإعلام” شعار الدورة 11 من المهرجان الدولي للسينما…

2023-11-17 / 10:00
Photo of رسميا..طلاق هنا الزاهد و أحمد فهمى

رسميا..طلاق هنا الزاهد و أحمد فهمى

2023-11-16 / 13:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق