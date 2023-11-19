الولايات المتحدة .. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار والعثور على جثة المشتبه به

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، العثور على جثة الشخص المشتبه به في حادث إطلاق نار شهدته ولاية تينيسي، في وقت سابق أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سيدتان وفتاة في عمر 15 سنة، وطفلة (13 سنة).

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن الشرطة المحلية فى ممفيس، تأكيدها مقتل “مافيس كريستيان جونيور”، 52 سنة، بالقرب من مكان الحادث، بعد اكتشاف جثته داخل سيارته، مشيرة إلى أن الشرطة أجرت تحقيقا موسعا بشأن “كريستان”، الذي يشتبه في قيامه بقتل 3 سيدات وطفلة، في حادث إطلاق نار، مساء السبت.

وتابعت الشرطة الأمريكية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادث فى سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء إلى وجهة غير معلومة، حتى تم العثور على جثته اليوم الأحد.

وأوضح كريستوفر ويليامز، المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس، وقوع حادثة إطلاق نار فى “فيلدلارك درايف”، مما تسبب بمقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، بالإضافة إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، لفظت أنفاسها لاحقا، كما أطلق النار على سيدة أخرى، على بعد نحو 13 ميلا على طريق “وارينجتون”، مما أدى إلى مقتلها على الفور. ولم تحدد السلطات علاقة المشتبه به بالضحايا.

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