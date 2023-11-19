تضامنا مع فلسطين..ناشط يوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت ( صورة)

2023-11-19 / 17:22
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هبة بريس _ متابعة

تسبب ناشط مؤيد للفلسطينيين في وقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت بين الهند وأستراليا لفترة وجيزة اليوم الأحد، بعدما تمكن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي.

وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعا بألوان العلم الفلسطيني وقميصاً يحمل شعار “أوقفوا قصف فلسطين”، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتّسع لـ132 ألف متفرّج في أحمدآباد (غربا).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقتحام الشاب الملعب، قبل أن يتم توقيفه ويصطحبه عناصر الأمن إلى خارج الملعب، ثم استؤنفت المباراة التي كان يحضرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتواصلت مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لليوم الـ 44 من العدوان المتواصل، الذي تسبب في سقوط 12300 شهيد، بينهم أكثر من 5000 طفل و3300 امرأة و200 من الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف، و22 من أفراد الدفاع المدني، و58 صحفيا.

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