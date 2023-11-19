برشلونة يرحّب برحيل نجمه إلى الدوري الإنجليزي

برشلونة يرحّب برحيل نجمه إلى الدوري الإنجليزي

2023-11-19 / 10:23
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هبة بريس _ رياضة

رحب نادي برشلونة ببيع لاعب بارز في خط هجوم الفريق هذا الموسم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن توتنهام هوتسبير عاد للاهتمام بالحصول على خدمات رافينيا، جناح برشلونة، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإصابة والإيقاف تسببا هذا الموسم في عدم مشاركة رافينيا بانتظام، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لذا لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما في 11 مباراة.

وأوضحت أن برشلونة يرحب بعرض توتنهام لشراء رافينيا، إذا قدم النادي الإنجليزي مقابلا مرضيا.

وكشفت أن برشلونة يحتاج لأموال بيع رافينيا، من أجل قيد فيتور روكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان برشلونة تعاقد مع رافينيا في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد، مقابل 60 مليون يورو.

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