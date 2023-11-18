البيضاء.. العثور على جث.ة خمسيني متحللة وسط الصخور + “فيديو”

2023-11-18 / 13:17
0
هبة بريس - البيضاء

عثر صباح يومه السبت، على جثة شخص مجهولة الهوية. وسط ال الصخور بمنطقة الراكوبة قرب شاطئ عين السبع بمدينة الدارالبيضاء .

وحسب شهود عيان، فقد عثر صياد على الجثة التي تجهل هوية صاحبها إلى حدود الساعة، في حالة تحلل جد متقدمة، قبل أن يتصل بالمصالح المعنية.

وأضاف الشهود، أن عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل الجثة الى مستودع الأموات، وفتح تحقيق للكشف عن هوية الهالك وظروف الوفاة.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. مصرع سائح لتواني في حادثة سير

طنجة.. مصرع سائح لتواني في حادثة سير

2023-11-17 / 14:19
Photo of انتحا.ر شخص داخل فندق بتطوان

انتحا.ر شخص داخل فندق بتطوان

2023-11-16 / 13:54
Photo of البيضاء.. جرحى في حادث انقلاب سيارة

البيضاء.. جرحى في حادث انقلاب سيارة

2023-11-15 / 17:48
Photo of شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

2023-11-14 / 20:08
Photo of جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نواحي تزنيت

جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة…

2023-11-14 / 10:55
Photo of تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

2023-11-13 / 19:25
Photo of المضيق.. انتحا.ر أب لـ4 أطفال شنقا

المضيق.. انتحا.ر أب لـ4 أطفال شنقا

2023-11-13 / 12:31
Photo of مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل شقته

مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل…

2023-11-12 / 13:38
Photo of اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج “

اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق…

2023-11-10 / 13:57
Photo of حريق مهول بحديقة “الشلال” بتطوان

حريق مهول بحديقة “الشلال” بتطوان

2023-11-09 / 22:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق