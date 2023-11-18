البيضاء.. العثور على جث.ة خمسيني متحللة وسط الصخور + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

عثر صباح يومه السبت، على جثة شخص مجهولة الهوية. وسط ال الصخور بمنطقة الراكوبة قرب شاطئ عين السبع بمدينة الدارالبيضاء .

وحسب شهود عيان، فقد عثر صياد على الجثة التي تجهل هوية صاحبها إلى حدود الساعة، في حالة تحلل جد متقدمة، قبل أن يتصل بالمصالح المعنية.

وأضاف الشهود، أن عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل الجثة الى مستودع الأموات، وفتح تحقيق للكشف عن هوية الهالك وظروف الوفاة.

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