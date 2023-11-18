انتخاب الزيتي كاتبا عاما للشبيبة الحركية

2023-11-18 / 12:53
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هبة بريس_ محمد منفلوطي

أسدل الستار عن المؤتمر الوطني للشبيبة الحركية بانتخاب “أمين الزيتي”، كاتبا عاما بالاجماع للشبيبة الحركية خلفا لأيوب اليوسي.

الكاتب العام الجديد للشبيبة الحركية حاصل على ماستير في تسيير المؤسسات، وماستر في القيادة فضلا عن إجازة في الحقوق، هو أيضا عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وكاتب إقليمي للحزب، وعضو المجلس الوطني للشبيبة الحركية، ووكيل لا ئحة حزب ” السنبلة”للانتخابات الجهوية لجهة الدار البيضاء ـ سطات.

انتخاب” أمين الزيتي”، جاء على هامش أشغال المؤتمر الوطني الذي احتضنته مدينة بوزنيقة تحت شعار “الشباب الحركي تاريخ ونضال مستمر..”. وحضره 1000 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف ربوع المملكة.

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