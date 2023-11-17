FILE PHOTO: Palestinian wounded in an Israeli strike rest at Al Shifa hospital in Gaza City, November 7, 2023. REUTERS/Stringer/File Photo

حرب غزة: المرضى بين شبح الجوع وأنين الآلام 

2023-11-17 / 23:44
0

هبة بريس_ وكالات
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور “أشرف القدرة” إن أوضاع المرضى والمصابين بقطاع غزة قد بلغت مراحل جد خطيرة حيث باتوا محاصرين بين شبح الجوع وأنين الآلام.
وأشار المتحدث أن مجمع الشفاء أصبح معزولا عن العالم تماما بسبب انقطاع الاتصالات، وأن المرضى باتوا يموتون جوعا وألما،  وأن النازحين لا يجدون حتى كسرة خبز.

وحذر المتحدث من تفاقم النفايات وروائح الجثت والتي أضحت تشكل تهديدا من نوع آخر داعيا العالم بالتدخل لفك الحصار عن المرضى والجرحى، واطلاق ممرات آمنة لإدخال المستلزمات الطبية والغذاء والوقود.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أبو عبيدة : مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو

أبو عبيدة : مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو

2023-11-17 / 22:31
Photo of سيناتور فرنسي يخدر نائبة برلمانية بغرض الاعتداء عليها جنسيا

سيناتور فرنسي يخدر نائبة برلمانية بغرض الاعتداء عليها جنسيا

2023-11-17 / 19:32
Photo of إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة

إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة

2023-11-17 / 16:16
Photo of مدير مستشفى الشفاء يعلن وفاة جميع مرضى العناية المركزة

مدير مستشفى الشفاء يعلن وفاة جميع مرضى العناية المركزة

2023-11-17 / 14:58
Photo of للجمعة السادسة على التوالي.. منع المصلين من دخول المسجد الأقصى

للجمعة السادسة على التوالي.. منع المصلين من دخول المسجد…

2023-11-17 / 13:48
Photo of كندا.. إدانة شخص بقت.ل 4 مسلمين د.هسا بشاحنة عام 2021

كندا.. إدانة شخص بقت.ل 4 مسلمين د.هسا بشاحنة عام…

2023-11-17 / 12:28
Photo of إسبانيا.. سانشيز يؤدي اليمين أمام الملك فيليبي السادس

إسبانيا.. سانشيز يؤدي اليمين أمام الملك فيليبي السادس

2023-11-17 / 11:45
Photo of نتنياهو: محاولتنا لتقليل الضحايا المدنيين بغزة “لم تنجح”

نتنياهو: محاولتنا لتقليل الضحايا المدنيين بغزة “لم تنجح”

2023-11-17 / 09:33
Photo of الأردن “لن يوقع” اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

الأردن “لن يوقع” اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

2023-11-16 / 20:14
Photo of مقررو الأمم المتحدة : إسرائيل ترتكب إبادة ضد الفلسطينيين

مقررو الأمم المتحدة : إسرائيل ترتكب إبادة ضد الفلسطينيين

2023-11-16 / 18:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق