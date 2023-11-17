حرب غزة: المرضى بين شبح الجوع وأنين الآلام 

هبة بريس_ وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور “أشرف القدرة” إن أوضاع المرضى والمصابين بقطاع غزة قد بلغت مراحل جد خطيرة حيث باتوا محاصرين بين شبح الجوع وأنين الآلام.

وأشار المتحدث أن مجمع الشفاء أصبح معزولا عن العالم تماما بسبب انقطاع الاتصالات، وأن المرضى باتوا يموتون جوعا وألما، وأن النازحين لا يجدون حتى كسرة خبز.

وحذر المتحدث من تفاقم النفايات وروائح الجثت والتي أضحت تشكل تهديدا من نوع آخر داعيا العالم بالتدخل لفك الحصار عن المرضى والجرحى، واطلاق ممرات آمنة لإدخال المستلزمات الطبية والغذاء والوقود.

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