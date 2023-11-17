صديقي : الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين المهني الفلاحي

هبة بريس _ وجدة

هبة بريس : وجدة

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة 17 نونبر الجاري ببركان، النسخة السابعة لمنتدى الطالب للتكوين التقني والمهني الفلاحي المنظم من 14 إلى 17 نونبر الجاري بمعهد التقنيين المتخصصين بزرايب في بركان، وكان مرفوقا بعامل بركان، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ومنتخبين ووفد من المسؤولين بالوزارة.

يندرج هذا الملتقى السنوي المنظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار دينامية التواصل حول منظومة التكوين المهني الفلاحي، ويشكل أحد روافع التنمية البشرية التي تطمح إليها استراتيجية الجيل الأخضر.

في كلمته بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى الأهمية التي توليها الوزارة لهذا الحدث لما له من دور في تعزيز التكوين المهني الفلاحي، وأشار إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030 لتزويد سوق الشغل بكفاءات عالية ويد عاملة مؤهلة قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

تجدر الإشارة أن منظومة التكوين المهني الفلاحي تتوفر على 56 مؤسسة للتكوين، منظمة في 12 قطب جهوي، تقدم ديبلومات وتكوينا تأهيليا لفائدة الشباب في أكثر من 50 شعبة ومهن التكوين المرتبطة بمجالات الفلاحة والميه والغابات والصناعات الغذائية وتشمل مستويات التقنيين المتخصصين، والتقنيين والتأهيل الفلاحي والتكوين بالتدرج.

كما تتيح هذه المنظومة تكوينا تأهيليا لفائدة الخريجين الذين يعاد تدريبهم في شعب جديدة، مثل الزراعة العضوية والفلاحة الدقيقة وتسويق المنتجات الفلاحية وغيرها، ولفائدة الشباب العاملين في القطاع الغير مهيكل.

وقد تم تكوين أكثر من 27 ألف خريج منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر في إطار هذه المنظومة.

وترأس الوزير في إطار هذا المنتدى، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات (كرة القدم، كرة السلة، لكروس، الشطرنج، تنس الطاولة، الكرة الحديدية)، كما قام بزيارة أجنحة معرض المنتدى التي خصصت لعرض منظومة التكوين المهني الفلاحي وتقديم التجارب المختلفة للمقاولين الشباب خريجي مختلف مؤسسات التكوين الفلاحي.

يمكن هذا الفضاء من تقديم عرض التكوين المهني الفلاحي وآفاق متابعة التعليم العالي والتوظيف وإنشاء مقاولات فلاحية. هي أيضا فرصة للقاء مهنيي القطاع الفلاحي والمقاولين الشباب خريجي هذه المؤسسات للتعرف على تجاربهم. كما يمكن من الاطلاع على المهن الفلاحية والانفتاح على عالم الشغل.

يستفيد من هذا الحدث أكثر من 240 متدربا من 56 مؤسسة للتكوين المهني الفلاحي. ويتميز بتنظيم أنشطة علمية ومسابقات سوسيو-ثقافية ورياضية لفائدة المتدربين، حيث يسهل اندماج المتدربين وينمي روحهم الثقافية والرياضية.

على هامش الحفل، قام الوزير بتدشين شعبة “نباتات الزينة وتهيئ المناطق الخضراء” الجديدة بمعهد التقنيين المتخصصين بزرايب، ستمكن هذه الشعبة من توفير كفاءات متخصصة في مجال نباتات الزينة، وتشجيع إنشاء مقاولات صغيرة ومتوسطة لإنتاج هذه النباتات، وكذا مقاولات مختصة في تهيئة المساحات الخضراء، كما ستمكن من المساهمة في خلق فرص شغل وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0