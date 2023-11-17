إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى غزة

2023-11-17 / 16:16
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، في اليوم الثاني والأربعين للحرب في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان إن مجلس الحرب “وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة، والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميًا”.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي “لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي”.

وبحسب البيان، فإن هذا يتيح لإسرائيل “مساحة المناورة الدولية المستمرة اللازمة للقضاء على حماس”.

وذكر المصدر أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولاً إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة شرط عدم وصولها إلى حماس، بحسب نفس المصدر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، هذا الأسبوع، إنه قبل الهجوم، في 7 من تشرين الأول/أكتوبر، كانت 50 شاحنة وقود تدخل قطاع غزة يوميًا.

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