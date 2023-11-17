كندا.. إدانة شخص بقت.ل 4 مسلمين د.هسا بشاحنة عام 2021

هبة بريس - وكالات

قالت هيئة الإذاعة الكندية إن رجلا كنديا يبلغ 22 عاما أدين اليوم بقتل أربعة أفراد من أسرة مسلمة عندما دهسهم بشاحنته في 2021.

واستغرقت هيئة المحلفين أقل من 24 ساعة لاتخاذ قرارها بإدانة ناثانيل فيلتمان الذي هاجم الأسرة في بلدة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية. ويواجه الحكم بالسجن مدى الحياة من دون فرصة لإطلاق السراح المشروط قبل 25 عاما.

وكان رئيس الوزراء الكندي وعدد من السياسيين الكنديين شاركو في مراسم تأبين العائلة المسلمة التي قُتل أربعة من افرادها، حيث أثارت هذه المأساة غضبا لدى المسلمين في كندا.

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