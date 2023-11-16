أحكام متفاوتة في حق متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب

هبة بريس _ الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين وثمان سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين تمت متابعتهم في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال بثمان سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي (ب، م)، وبست سنوات سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين (س ، ز) و(ط، م) بعد مؤاخذتهم من أجل ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم وأفعال تكون جريمة إرهابية “.

وأصدرت حكما في ملف ثان توبع فيه متهم واحد ( ع، ب) في حالة اعتقال بست سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في ملف ثالث توبع فيه المتهم ( ع، ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم بعد متابعتهما من أجل ” الإشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال تكون جريمة إرهابية ” كل حسب ما نسب اليه.

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