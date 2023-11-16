أحكام متفاوتة في حق متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب

2023-11-16 / 21:32
0
هبة بريس _ الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين وثمان سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين تمت متابعتهم في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال بثمان سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي (ب، م)، وبست سنوات سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين (س ، ز) و(ط، م) بعد مؤاخذتهم من أجل ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم وأفعال تكون جريمة إرهابية “.

وأصدرت حكما في ملف ثان توبع فيه متهم واحد ( ع، ب) في حالة اعتقال بست سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في ملف ثالث توبع فيه المتهم ( ع، ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم بعد متابعتهما من أجل ” الإشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال تكون جريمة إرهابية ” كل حسب ما نسب اليه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “كتائب القسام” تفخخ نفق بغزة ومق_تل 5 جنود إسرائيليين( فيديو )

“كتائب القسام” تفخخ نفق بغزة ومق_تل 5 جنود إسرائيليين(…

2023-11-16 / 22:06
Photo of المكتب الوطني للسياحة ينضم لنتفليكس للترويج للغولف بالمغرب

المكتب الوطني للسياحة ينضم لنتفليكس للترويج للغولف بالمغرب

2023-11-16 / 21:56
Photo of طنجة..توصيات المؤتمر الدولي العلمي الأول حول خطر الزلازل وتدابير الوقاية

طنجة..توصيات المؤتمر الدولي العلمي الأول حول خطر الزلازل وتدابير…

2023-11-16 / 20:47
Photo of “نقابة” تحذر من رفع الدعم عن “البوطا”

“نقابة” تحذر من رفع الدعم عن “البوطا”

2023-11-16 / 19:56
Photo of “منظمة نسائية” تعلن تمسكها بالمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة

“منظمة نسائية” تعلن تمسكها بالمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة…

2023-11-16 / 19:21
Photo of بالأرقام ..تنقل التلاميذ بين العام والخاص

بالأرقام ..تنقل التلاميذ بين العام والخاص

2023-11-16 / 19:04
Photo of المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

2023-11-16 / 18:16
Photo of طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

2023-11-16 / 18:09
Photo of الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على مواطنين

الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على…

2023-11-16 / 17:31
Photo of حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

2023-11-16 / 17:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق