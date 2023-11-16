“نقابة” تحذر من رفع الدعم عن “البوطا”

هبة بريس _ الرباط

حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، من مغبة “الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصاالتي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”.

وحذرت النقابة، في بلاغ لها من رفع الدعم عن غاز البوطان، داعية إلى مراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.ونبهت النقابة، الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024، من “خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم

الاجتماعية”.

ودعت النقابة، الحكومة، إلى سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور.واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “استمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي، واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية”.وحذرت النقابة، الحكومة، من “خطورة استمرارها في نهج سياسة الإقصاء في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، وإضعافها لتنظيمات الوساطة، والالتفاف على خطها النضالي المكفول بموجب الدستور والقانون والتزامات المغرب

الدولية”.

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