انتحا.ر شخص داخل فندق بتطوان

2023-11-16 / 13:54
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هبة بريس

وضع شخص حدا لحياته، شنقا صباح يومه الخميس داخل أحد الفنادق بمدينة تطوان.

وحسب مصدر أمني، فقد اكتشف موظفو الفندق، جثة الهالك الذي انتحر شنقا داخل غرفته بأحد الفنادق بالمدينة العتيقة بتطوان.

وأضاف ذات المصدر، أن موظفي الفندق اتصلوا بالمصالح الأمنية، الذين حلوا على عجل بعين المكان، لنقل الجثة الهالك وفتح تحقيق في الواقعة.

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‫8 تعليقات

  1. ربما هناك ضغوطات نفسية سيئة مما جعلته يلتجئ إلى الانتحار لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

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  2. يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينة من أجل الوصول إلى الحقيقة.

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  4. هل هو مواطن مغربي ام أجنبي ، فإذا كان أجنبي فهي مشكلة كبيرة بالنسبة لصاحب الفنادق في ( م… وج..)

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  8. ربما توفي بفعل فاعل والله اعلم وقام بشنقه حتى لا يثبت عليه الجريمة لهذا نطالب من السلطات الأمنية التحقيق الدقيق.

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