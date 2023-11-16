إعداد وترويج “الماحيا” يجر خمسينيا للاعتقال بالعيون

2023-11-16 / 10:00
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هبةبريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، زوال أمس الأربعاء 15 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بداخل أحد المنازل بمدينة العيون، وهو في حالة تلبس بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1820 لترا من السوائل المخمرة التي تستعمل في إعداد هذه المادة المسكرة، علاوة على حجز مجموعة من قنينات الغاز والأفرنة والأواني التي تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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