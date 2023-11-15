إقليم ورززات.. تعبئة متواصلة لمعالجة شكاوى الأسر المتضررة من الزلزال

هبة بريس _ الرباط

تواصل اللجان المكلفة بمعالجة شكاوى الأسر المتضررة من زلزال ثامن شتنبر عملها الميداني بإقليم ورززات، من أجل تمكين كافة المتضررين من الاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية.

وانتشرت هذه اللجان التي تضم ممثلين عن السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية ومصالح التعمير والإسكان وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني، في الجماعات التسع المتضررة من الزلزال على مستوى إقليم ورززات بغرض إحصاء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا.

وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم محمد المنصوري أنه ‘’تم تعبئة كافة الوسائل التقنية واللوجستيكية لإنجاح هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقديم المساعدة اللازمة للضحايا وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لإيواء المتضررين والتكفل بالأشخاص الأكثر هشاشة’’.

وأكد السيد المنصوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسر المعنية ستستفيد بأثر رجعي من المساعدات المالية، مضيفا أن المتضررين من الزلزال الذين لم يتلقون المساعدات المالية، ستتاح لها إمكانية تقديم تظلماتهم في هذا الشأن لدى اللجان المختصة لدراستها والبت فيها.

وتابع أن منح هذه المساعدات يتم عبر مؤسسات الأداء المعتمدة، حيث يمكن للمستفيدين التوجه إلى إحدى وكالات هذه الشبكة للحصول على أموالهم، موضحا أن الأسر المستفيدة لا يمكنها التنقل إلى هذه الوكالات إلا بعد التوصل ، عبر رسالة نصية قصيرة ، لرمز الأداء.

وعبر عدد من المستفيدين ، من جهتهم ، عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على العناية التي ما فتئ جلالته يحيط بها ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة يوم ثامن شتنبر الماضي.

وأجمعوا ، في الوقت ذاته ، على الجهود الدؤوبة والتعبئة القوية للسلطات المحلية للتخفيف من آثار الزلزال على الساكنة ومساعدة المتضررين.

وبالموازاة مع معالجة تظلمات الأسر المتضررة من الزلزال، تتواصل عملية توزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.

ومن جهة أخرى، انطلقت ، يوم السبت الماضي ، على مستوى إقليم ورززات ، عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا. وستصرف هذه المساعدات المالية على أربع دفعات، منها غلاف ب20 ألف درهم يصرف في الدفعة الأولى.

يذكر أن الحكومة خصصت ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المنازل المنهارة جزئيا.

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