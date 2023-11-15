ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11500

2023-11-15 / 20:12
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هبة بريس _ متابعة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11500 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 40 يوما.

وقال مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحافي، إن من بين إجمالي الشهداء 4710 أطفال و3003 نساء فيما أصيب أكثر من 29 آخرين بجروح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

وذكر الثوابتة أن عدد المفقودين بلغ 3640 منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

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