مونديال الفتيان.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد إندونيسيا والقنوات الناقلة

هبة بريس _ رياضة

يلتقي المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة مع نظيره الإندونيسي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس العالم للفتيان المقامة حاليا بإندونيسيا.

وستجرى المباراة غدا الخميس بداية من الواحدة زوالا بالتوقيت المغربي.

وستكون المباراة منقولة مباشرة على قناة الرياضية المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي يحتاج إلى التعادل على الأقل في مباراته ضد إندونيسيا من أجل التأهل إلى الدور الموالي.

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