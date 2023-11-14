عامل إفران يترأس اجتماعا حول “الحياة الصحية” للفئة المتمدرسة

محياوي _ هبة بريس

تجسيدا للأهمية القصوى التي توليها بلادنا لنماء ورفاه الطفولة و الشباب،و تنزيلا للاستراتجية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و في إطار البرنامج الوطني للصحة المدرسية و الجامعية و تفعيلا لإتفاقية الإطار للشراكة البين قطاعية في هذا المجال، بين قطاعات الصحة و الحماية الاجتماعية والتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و الداخلية و الشباب و الثقافة و التواصل ووزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة و الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم عقد اجتماع مؤخرا بمقر عمالة إقليم إفران تحت إشراف عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران الذي يعتبر من العمال الأكفاء خبرة عالية في الميدان و بحضور الكاتب العام للعمالة والقطاعات المعنية، السلطات المحلية، رؤساء الجماعات الترابية و رئيس فدرالية آباء و أولياء التلاميذ.

الهدف من هذا الإجتماع و من خلال العرض الذي قامت به مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بإفران :

**الحصيلة الحملة الوطنية للكشف و التكفل بالمشاكل الصحية لفائدة المتعلمات و المتعلمين الموسم الدراسي 2022/2023:* حيث بلغت *نسبة تغطية الفحص الطبي المنتظم 98.10٪* من الفئة المستهدفة وهي نسبة منحت الإقليم المرتبة الاولى جهويا. فيما يخص محاربة ضعف حدة البصر و العناية بصحة الفم و الأسنان فقد تم التركيز من طرف كل الجهات المختصة على تغطية جميع الجماعات التربية سيما القروية منها حيث تم تشخيص فيما يخص *محاربة ضعف حدة البصر :* 429 حالة ضعف البصر استفاد أغلبهم من النظارات بالمجان أما في مايخص *العناية بصحة الفم و الأسنان :* بالإضافة الى التكفل بالحالات المشخصة بالجماعات الحضرية و التي تم التكفل بها في عيادة طب الأسنان التابعة للمندوبية حيث استفاد منها 606 تلميذ و تلميذة (بنسبة تغطية بلغت 92.37٪) فقد تم انجازحملات صحية متخصصة في صحة الفم والاسنان بالجماعات القروية الثمانية بالإقليم همت في مرحلتها الأولى الكشف و التشخيص و بعدها انجزت حملات من أجل العلاج حيث استفاد من خلالها 429 تلميذ و تلميذة من العلاج(بنسبة تغطية بلغت 100٪)

فيما يخص *برنامج حفظ الصحة و البيئة* فتميز بإنجاز 07 خرجات من طرف فريق مختص شملت 23 مؤسسة تعليمية بما فيها الداخليات و دور الطالب و الطالبة تم خلاها إنجاز 55 تحليل للماء الشروب و 70 تحليل للمواد الغذائية و فيما يخص *التوعية و التحسيس* فقد قامت الاطر الصحية بجلسات توعوية استفاد منها ما يقارب 7217 تلميذ و تلميذة همت عدة مواضيع منها التحسيس حول أهمية توفير ظروف الصحة و السلامة بالمؤسسات التعليمية و المطاعم المدرسية،

أهمية إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية و غير المعدية

العناية بصحة الفم والاسنان،

أهمية تبني نمط العيش السليم.

نتائج جد إيجابية جاءت نتيجة تظافر جهود جميع الشركاء و تضحيات و كفاءات جميع الأطر الصحية المنتمية لمندوبية وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بإفران من أطباء، ممرضون وتقنيون و اداريون.

**مخطط العمل الإقليمي للحملة الوطنية للكشف و التكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة للموسم الدراسي 2023/2024 من 16 أكتوبر الى 31 يناير 2023:*

وسيرا على نفس المنوال ومن أجل ترسيخ العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية و إرساء أنماط العيش السليمة لدى المتعلمات و المتعلمين و تقليص معدل المراضة وتكاليف العلاج في المستقبل بغية الرفع من نسبة النجاح المدرسي و محاربة الهدر لدى هذه الفئة من المجتمع و مع انطلاق الحملة الوطنية للكشف و التكفل بالمشاكل الصحية لفائدة المتعلمات و المتعلمين من 16 أكتوبر إلى 31 يناير 2023،

عمدت مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بإقليم إفران على وضع مخطط عمل إقليمي بتعاون مع جميع القطاعات المعنية يستهدف 9700 تلميذ و تلميذة من أطفال التعليم الأولي، تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي و السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، بما في ذلك المتعلمات و المتعلمين في وضعية إعاقة و الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية في إطار التربية الدامجة بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم.

هذا المخطط الذي يروم إلى:

* إجراء فحص طبي شامل للفئة المستهدفة بما في ذلك الكشف عن الاضطرابات الحسية (السمعية و البصرية) واضطرابات النمو و الاضطرابات العصبية و العصبية النمائية.

* مراقبة استكمال تلقيح 495 تلميذ و تلميذة من تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم و التكفل بالمشاكل الصحية لهذه الفئة.

ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة أعلاه عبأت مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بإقليم إفران موارد بشرية مهمة تمثلت في 29 طبيبا ( 20 طبيبا عاما و 09 أطباء إختصاصين)، 03 جراحي الأسنان، 34 إطارا تمريضيا و 15 إطارا إدريا.

مدعومة بموارد لوجيستيكية من جهازان لقياس حدة البصر، 03 كراسي لعلاج أمراض الفم و الأسنان من ضمنهم كرسي متنقل، عيادة طبية متنقلة و ثلاث وحدات طبية متنقلة بالإضافة للموارد لوجستيكية المتواجدة في مستشفى 20 غشت بأزرو و المراكز الصحية المتواجدة بالإقليم.

و في هذا السياق، و من أجل ضمان تغطية شاملة اتفق جميع الشركاء في مجال الصحة المدرسية على تنظيم 210 خرجة للوحدات الطبية المتنقلة و 08 حملات طبية متخصصة بصحة الفم و الأسنان موزعة على مختلف الجماعات بالإقليم.

وستشكل هذه الحملة بإقليم إفران، فرصة لتحسيس المتعلمات و المتعلمين بأهمية إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية و غير المعدية وكذا أهمية تبني نمط العيش السليم.

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