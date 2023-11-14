هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج من القطاع ( صور )

هبة بريس - الرباط

تعرض منزل عائلة مغربية في غزة، للهدم إثر قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلية التي تشن حربا على القطاع ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي .

وبحسب ماتوصلت به “هبة بريس ” فان الأمر يتعلق بعائلة السيد خليل المغربي ، حيث تعرضت عمارة سكنية في ملكيته في حي الرمال بغزة ، مكونة من طابقين مساحتها أزيد من 1000 متر للقصف من قبل القوات الاسرائيلية التي طلبت منهم اخلاء منازلهم والتوجه صوب جنوب القطاع.

وقال صاحب المنزل في مراسلته أنه تفاجأ عبر وسائل الاعلام بقصف منزله وتدميره تدميرا كاملا مع الأثاء والوثائق الرسمية الأمر الذي سيسبب لهم ضررا ماديا كبيرا ، مطالبا بايصال رسالته الى المسؤولين على رأسهم ملك البلاد ورئيس الحكومة ، كما ناشد المتضرر وزير الخارجية ناصر بوريطة للمساعدة على الخروج من القطاع بعدما قام بالتسجيل عبر سفارة المملكة برام الله ولم ترد اسماؤهم في كشف المغادرة بحسب قوله.

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