كتائب القسام : أجهزنا على جنود واستهدفنا دبابات وآليات للاحتلال

هبة بريس _ متابعة

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قتلت اليوم الثلاثاء 9 جنود إسرائيليين، ودمرت دبابات وآليات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وذلك وسط معارك ضارية في محاور عدة.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها “أجهزت على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة”، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة في المنطقة نفسها، مؤكدة أن النيران اشتعلت فيهما.

كما أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، وأصابت 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وفي سلسلة بيانات أخرى، أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس أنها نفذت اليوم الثلاثاء سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور القتال بمدينة غزة، وفي المنطقتين الوسطى والشمالية.

فقد أكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في مبنى شمال غزة، وأخرى متحصنة في مبنى جنوب غرب غزة، بواسطة قذاف مضادة للأفراد من نوع “تي بي جي”.

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