هل انفصلت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي?

2023-11-14 / 17:20
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هبة بريس - متابعة

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق أحمد.

وكانت إعلامية شهيرة قد أثارت الجدل حول طلاق النجمين، حين أعلنت أنهما على وشك الطلاق، ما دفع والدة هنا الزاهد للخروج في تصريحات صحافية لتكذيب تلك الأخبار، وتأكيد عدم صحتها.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الأخبار حيث أثيرت أنباء انفصالهما قبل أشهر عدة، وأن الأمر تم في سرية تامة بحيث اتفق النجمان على عدم إذاعة الخبر حتى لا يتأثر فيلمهما “مستر إكس”، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما نفاه الاثنان بشدّة في العرض الخاص للفيلم.

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