مغاربة يفضحون مخططا للدفاع عن أطروحة المرتزقة في ندوة بالبرلمان الدنماركي

2023-11-14 / 16:26
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هبة بريس من الدنمارك

نظمت جمعية الأمم المتحدة الدنماركية FN fobund ندوة بمقر البرلمان الدنماركي تحت عنوان البحث عن السلام في ظل الظرفية العالمية المتسمة بالحروب.

وحسب عدد من المغاربة الحاضرين بالندوة، فلم يف العنوان بالمقصود وهو ما اتضح جليا من خلال المنظمات الحاضرة وممثلي الاحزاب المعروفين مسبقا بتوجههم للدفاع عن الطرح الانفصالي مثيل كريستيان يول الدي سعى دائما لمحاولة الخلط المتعمد بين القضية الوطنية ومطالب الشعب الفلسطيني وجلب التعاطف المبيت.

وخلال الندوة، حصل ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحده، على مداخلة مطولة لبسط التوجه الانفصالي والمطالبة بما يصفة ب”الاستقلال” الذي يتعارض مع الطرح المغربي الواقعي لترسيخ الحكم الذاتي.

وأحرج الحضور المغربي، المتحدث، بطرح عدد من الأسئلة الواقعية والتي لم يستطع الاجابة عنها، واختار أسلوب المراوغة وخلط الأوراق للتهرب.

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