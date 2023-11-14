سرقة محل لـ”صناعة الأسنان” تجر شخصا للاعتقال بطانطان

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، لاشتباه تورطه في قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة ومحاولتها من داخل محلات تجارية.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة طانطان قد سجلت شكاية تتعلق بالسرقة من داخل محل خاص بصناعة الأسنان، وكذا شكاية تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال الكسر من داخل محل تجاري.

وبناء عليه، قامت فرقة الشرطة القضائية بخبرات تقنية بمسرح الجريمة مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بشارع الجيش الملكي بالمدينة.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا من أجل الوصول إلى ضحايا آخرين محتملين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0