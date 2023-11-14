إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة على طاولة مجلس الحكومة

هبة بريس

ينعقد، يوم غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، والثالث بتطبيق المادة 6 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يليه اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة الموقع بالرباط في 11 يوليوز 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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