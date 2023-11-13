تازة.. درك وادي أمليل يضع حدا لتاجر مخدرات مبحوث عنه وطنيا

هبة بريس _ ع المحياوي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل نفود عمالة إقليم تازة اليوم الاتنين 13 نونبر الجاري، و في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها من اعتقال تاجر مخدرات ينحدر من دوار بني راشد التابع للنفوذ الترابي لإقليم تاونات الواقع على مشارف الحدود الترابية لوادي أمليل مبحوت عنه بموجب عشرة مذكرات بحث على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار في المخدرات .

هدا و قد تم إخضاع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة للقيام بالمتعين والاستماع إليه في محضر قانوني، على أن يتم تقديمه على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقه بالمنسوب إليه.

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