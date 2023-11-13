المملكة المتحدة.. حريق في لندن يودي بحياة خمسة أشخاص

هبة بريس _ وكالات

لقي خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم في حريق منزل بغرب لندن، وفقا لما أعلنته الشرطة ورجال الإطفاء اليوم الاثنين.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ مساء أمس الأحد حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) إلى منزل يقع في منطقة هونسلو. وتم اكتشاف جثث خمسة أشخاص بالداخل في الطابق الأول.

وكان شخص سادس قد غادر المنزل قبل وصول المساعدات مع تسجيل شخص سابع في عداد المفقودين، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت الشرطة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق الذي دمر الطابق الأرضي والطابق الأول من المنزل، قبل السيطرة عليه حوالي الساعة الواحدة و25 دقيقة صباحا.

وقال آندي رو، رئيس فرقة إطفاء لندن، اليوم الاثنين، إنه تم إرسال 10 شاحنات ونحو 70 من رجال الإطفاء إلى مكان الحريق

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