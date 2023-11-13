“وعكة صحية لرئيس الهيئة” ترجئ محاكمة الحيداوي

هبة بريس - البيضاء

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في قضية كل من رئيس فريق أولمبيك أسفي و البرلماني محمد الحيداوي، والصحافي الرياضي عادل العماري.

وأجلت محاكمة الحيداوي والعماري الى تاريخ الـ20 من نونبر الجاي، بسبب مرض رئيس هيئة الحكم.

وتوبع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، في حين يتابع العماري بتهم بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.

وسبق للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أن أدانت محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كمت قضت نفس المحكمة في حق العماري بـ10 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

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