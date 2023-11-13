Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-04-29 22:21:08Z | | ??????????????-?s?

“وعكة صحية لرئيس الهيئة” ترجئ محاكمة الحيداوي

2023-11-13 / 15:27
0
هبة بريس - البيضاء

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في قضية كل من رئيس فريق أولمبيك أسفي و البرلماني محمد الحيداوي، والصحافي الرياضي عادل العماري.

وأجلت محاكمة الحيداوي والعماري الى تاريخ الـ20 من نونبر الجاي، بسبب مرض رئيس هيئة الحكم.

وتوبع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، في حين يتابع العماري بتهم بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.

وسبق للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أن أدانت محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كمت قضت نفس المحكمة في حق العماري بـ10 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

“مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

2023-11-13 / 18:32
Photo of “إضرابات الأساتذة” … “الكيل بمكيالين” في صيغ عديدة !!

“إضرابات الأساتذة” … “الكيل بمكيالين” في صيغ عديدة !!

2023-11-13 / 18:26
Photo of تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

2023-11-13 / 18:01
Photo of وزير النقل: قت.لى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع بـ 30%

وزير النقل: قت.لى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية…

2023-11-13 / 17:51
Photo of ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

2023-11-13 / 17:43
Photo of ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه السنة”

ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه…

2023-11-13 / 17:15
Photo of عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

2023-11-13 / 16:58
Photo of الضريبة المرتقبة على ” الايفون” تخلق الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

الضريبة المرتقبة على ” الايفون” تخلق الجدل في مواقع…

2023-11-13 / 16:24
Photo of بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على الحوار

بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على…

2023-11-13 / 15:51
Photo of جريدة “هبة بريس” تقدم رأي المغاربة حول “البراسلي” كعقوبة بديلة

جريدة “هبة بريس” تقدم رأي المغاربة حول “البراسلي” كعقوبة…

2023-11-13 / 13:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق