بعد “خلاف موسم الرياض”.. محمد سلام وبيومي فؤاد يجتمعان في “الكبير أوي 8”

هبة بريس - القسم الفني

بعد خلاف كبير دب بين الفنانين المصريين محمد سلام وبيومي فؤاد، على خلفية اعتذار الأول عن عدم المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي» بموسم الرياض، واستنكار بيومي فؤاد لخطوة زميله، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن اجتماع الثنائي من جديد في العمل الرمضاني (الكبير أوي 8).

واشتعلت الأجواء بين محمد سلام وبيومي فؤاد بعد اعتذار الفنان الشاب عن عدم المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي” تضامناً منه مع الأحداث في غزة، قبل أن يخرج بيومي فؤاد للدفاع عن نفسه وفريق عمل المسرحية، ليعلق كثيرون سواء من الجمهور أو زملاء في الوسط الفني على تصرف الطرفين وتشتعل الأمور بشكل كبير.

وقالت مصادر داخل فريق العمل إن محمد سلام وبيومي يجتمعان في عدد كبير من مشاهد المسلسل التي يجري تصويرها في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر أن بيومي فؤاد يستعد لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الكبير أوي 8” في نهاية دجنبر المقبل، بعد انتهائه من عروض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض، وتصوير عدد من الأعمال السينمائية داخل مصر.

وأوضحت أن العديد من المشاهد تجمع بين محمد سلام وبيومي فؤاد ضمن أحداث العمل رغم خلافهما بسبب مسرحية “زواج اصطناعي”.

وفيما يتعلق بمحمد سلام، ذكرت المصادر أنه صوّر 3 أيام من مشاهده، على أن يستأنف التصوير نهاية نونبر الجاري أمام الفنان مصطفى غريب الذي يجسد شخصية “العترة”.

يذكر أن مسلسل “الكبير أوى7” شارك في بطولته: أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب، كما ظهر عدد من ضيوف الشرف، منهم نور وأحمد السقا وكمال أبورية، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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