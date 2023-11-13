إسرائيل تقصف مبنى الأونروا في غزة

هبة بريس - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن إسرائيل قصفت مبنى يضم عاملي المنظمة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن الهجوم القريب من معبر رفح الحدودي هو “علامة أخرى على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. لا في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب”.

وقالت الأونروا إنها أرسلت إحداثيات موقع المبنى لكل الأطراف مرتين، وكان أحدثها يوم الجمعة. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ووفقا للأونروا كان هناك أربعة موظفين في بيت الضيافة وكانوا قد غادروا المبنى قبيل الهجوم. وإلا لكانوا قد “قتلوا جميعهم” في الهجوم، بحسب لازاريني، مضيفا أنه لم يتم استضافة نازحين في المبنى.

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