الروائح الكريهة لقنوات الصرف الصحي ببرشيد تنغص حياة الساكنة

2023-11-13 / 11:28
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بعدد من الشكايات لساكنة أحياء في مدينة برشيد عبروا من خلالها عن تذمرهم و استيائهم من الروائح الكريهة و النتنة المنبعثة من شبكة تصريف المياه العادمة.

و أوضح المشتكون في حديثهم مع هبة بريس أن الحياة أصبحت لا تطاق في عدد من الأحياء بالمدينة نتيجة تجاهل المجلس الجماعي ومعه الجهات الوصية لهذا الموضوع الذي يؤرق بال الساكنة.

و طالبت الساكنة بضرورة إيجاد حل جذري و في أقرب الآجال لهذا المشكل خاصة أن “الواد الحار” يمر بمحاذاة تجمعات سكنية و بمقربة من السكة الحديدية من مدخل المدينة الشمالي حتى جنوبها.

كما أن الأمر لم يعد يقتصر على الأحياء القريبة من السكة الحديدية بل كذلك أحياء أخرى كتجزئة بن الشايب و بعض الأحياء القريبة من طريق الكارة و خلف السوق الأسبوعي.

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