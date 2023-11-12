تارودانت.. تعبئة لضمان استفادة الساكنة المتضررة من الزلزال من المساعدات المالية الاستعجالية

2023-11-12 / 21:42
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هبة بريس _ و م ع

تواصل اللجان المختصة خرجاتها الميدانية بإقليم تارودانت لمعالجة ملتمسات الساكنة المتضررة من زلزال الحوز من أجل الاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة إقليم تارودانت، محمد أغندا، إن عملية البث في هذه الملتمسات تهدف إلى ضمان استفادة كل المتضررين من زلزال 8 شتنبر اللذين لم يتوصلو بالدفعة الأولى من المساعدات المالية الاستعجالية.

وأضاف أن معالجة هذه الطلبات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير كل الدعم الضروري لضحايا الزلزال على مستوى إقليم تارودانت، مؤكدا أنه بعد معالجة هذه الملتمسات ستستفيد بأثر رجعي جل الساكنة المتضررة من هذه المساعدات المالية.

وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار، تشكيل لجان تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات المعنية، ومصالح قطاع التعمير والإسكان، مكلفة بإحصاء المنازل المهدمة كليا أو جزئيا بالجماعات الترابية المتضررة.

يذكر أن عملية صرف هذه المساعدات المالية للأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إذ تبلغ قيمة هذه المساعدات الاستعجالية 2500 درهم شهريا لمدة سنة، وستستفيد منها الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا.

‏ ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.‏

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