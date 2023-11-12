وائل غنيم يعتذر بعد شتمه “أبو عبيدة “

هبة بريس _ وكالات

تقدم الناشط المصري وائل غنيم، باعتذاره لأهالي قطاع غزة، بعد ظهوره في فيديو مثير للجدل، وجه فيه سيلا من الشتائم لقادة المقاومة.

ونشر غنيم في تغريدة عبر صفحته على “إكس” (تويتر سابقا)، اعتذارا، قال فيه “حقكم علي يا أهل غزة أنا غلطان وكان واجب أقول خيرا أو أصمت”.

وكان غنيم أثار جدلا واسعا بظهوره في فيديو، وفي مساحات صوتية عبر “إكس”، برفقة مغردين سعوديين، شتم خلالها قادة “حماس”.

وخصص غنيم جزءا من هجومه على المتحدث باسم “كتائب القسام” أبي عبيدة، ساخرا منه، ومن لثامه، ومروجا ادعاءات متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي زعم أنه كشف هوية أبي عبيدة.

وشكك وائل غنيم بالأرقام التي تنشرها “كتائب القسام” حول استهداف الدبابات، وتدميرها في المعارك الميدانية.

ورغم اعتذاره، فقد واصل ناشطون هجومهم على وائل غنيم، متهمينه بأنه “موجه”، فيما عبر بعضهم عن ندمه لأي تعاطف سابق أبداه تجاه غنيم الذي كان أحد رموز ثورة “25 يناير”.

كما هاجم غنيم قيادات حماس في الخارج، داعيا إياهم إلى القدوم لقطاع غزة و”الموت هناك”

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