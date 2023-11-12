تحيز لإسرائيل..750 صحفيا أمريكيا يوقعون رسالة احتجاج

2023-11-12 / 19:34
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هبة بريس _ وكالات

وقع أكثر من 750 صحفيا من عشرات المؤسسات الإخبارية على رسالة مفتوحة نشرت يوم الخميس تدين قتل إسرائيل للصحفيين في غزة وتنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب الإسرائيلية على غزة.

الرسالة التي اعادت نشر مضامينها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قالت إن غرف الأخبار “مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي خدم لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين”، هي الأحدث في سلسلة من التصريحات الجماعية الحماسية التي ترتكز على رد الفعل من جانب الولايات المتحدة على الحرب بين إسرائيل وغزة

وبالنسبة لبعض الصحفيين، كان التوقيع على الرسالة خطوة جريئة أو حتى محفوفة بالمخاطر. وقد تم طرد صحفيين من بعض غرف الأخبار بسبب تبنيهم مواقف سياسية عامة قد تعرضهم لاتهامات بالتحيز.

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