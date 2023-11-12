رشيدة طليب : “لن أسكت”..وسأطالب بالعدالة وحقوق الفلسطينيين

2023-11-12 / 19:04
0
هبة بريس _ وكالات

قالت النائبة الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب: “لن يُسكتني أحد”، وإنها لن تتوقف عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتحدّث عن العدل والسلام.

وفي تقرير مطوّل في صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية، أعدّه روبرت تيت ولورين غامبينو عن النائبة التي عنّفها الكونغرس، الأسبوع الماضي، أشارا إلى أنه في الوقت الذي دخل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة، وسط تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، واجهت طليب، يوم الثلاثاء، لوماً وتعنيفاً من الكونغرس بسبب تعليقات بشأن الحرب.

ودافعت، وهي تحمل صورة “ستها”، أو جدتها، التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة، عن موقفها، وأعلنت: “لن أسكت”، و”لن أسمح لكم بتشويه كلماتي”، و”لا أصدق أنّ عليّ قول هذا، لكن الفلسطينيين ليسوا شيئاً مستهلكاً”.

وكانت تتحدث بصوت متهدّج، حيث وصلت نائبة مينسوتا، إلهان عمر، لكي تخفّف عنها، وإظهار التضامن بين المسلمتين في غرفة الكونغرس. وقالت طليب: “صرخات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين ليست مختلفة بالنسبة لي”.

وفي وقت متأخر من ذلك المساء، انضم 22 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين وعنّفوا طليب، وهي عقوبة خطوة أقل من الطرد
تقول القدس العربي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسيرة رسمية في فرنسا ضد “معاداة السامية “

مسيرة رسمية في فرنسا ضد “معاداة السامية “

2023-11-12 / 20:19
Photo of م__قتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة في البحر المتوسط

م__قتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة في البحر المتوسط

2023-11-12 / 20:00
Photo of تحيز لإسرائيل..750 صحفيا أمريكيا يوقعون رسالة احتجاج

تحيز لإسرائيل..750 صحفيا أمريكيا يوقعون رسالة احتجاج

2023-11-12 / 19:34
Photo of إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا

إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا

2023-11-12 / 18:54
Photo of ” رويترز” : “حماس” علقت محادثات الأسرى

” رويترز” : “حماس” علقت محادثات الأسرى

2023-11-12 / 17:54
Photo of قائمة عشاء “تايتانيك” بـ100 ألف دولار

قائمة عشاء “تايتانيك” بـ100 ألف دولار

2023-11-12 / 16:57
Photo of “تحذير أممي” من خطر يهدد صحة آلاف الحوامل وحديثي الولادة في غزة

“تحذير أممي” من خطر يهدد صحة آلاف الحوامل وحديثي…

2023-11-12 / 16:45
Photo of بسبب حادثة سير أدت إلى وفاة شخص .. إقالة وزير الدفاع الكرواتي

بسبب حادثة سير أدت إلى وفاة شخص .. إقالة…

2023-11-12 / 16:25
Photo of زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال يضرب إندونيسيا

2023-11-12 / 15:37
Photo of “غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

“غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

2023-11-12 / 12:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق