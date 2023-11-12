“بن غفير” يدعو لتصفية كل مَن يدعم حماس

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن القضاء على حركة “حماس” الفلسطينية يشمل كل مَن يدعمها، ولو بتوزيع الحلوى ابتهاجًا بعمليات “المقاومة” ضد إسرائيل.

بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قال في تغريدة على منصة “إكس”، مساء السبت: “لأكون واضحًا، عندما يقال إنه يجب القضاء على حماس، فإن ذلك يعني أيضًا أولئك الذين يغنّون والذين يدعمون والذين يوزعون الحلوى”.

وزعم أن “كل هؤلاء إرهابيون، ويجب القضاء عليهم”، على حد تعبيره.

وتؤكد “حماس” أنها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية منذ عقود.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت القضاء على القدرات العسكرية لحركة “حماس” وقدرتها على حكم قطاع غزة.

ويقود بن غفير حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة؛ بداعي دعم “حماس” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0