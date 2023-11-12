“بن غفير” يدعو لتصفية كل مَن يدعم حماس

2023-11-12 / 10:18
7
هبة بريس _ وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن القضاء على حركة “حماس” الفلسطينية يشمل كل مَن يدعمها، ولو بتوزيع الحلوى ابتهاجًا بعمليات “المقاومة” ضد إسرائيل.

بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قال في تغريدة على منصة “إكس”، مساء السبت: “لأكون واضحًا، عندما يقال إنه يجب القضاء على حماس، فإن ذلك يعني أيضًا أولئك الذين يغنّون والذين يدعمون والذين يوزعون الحلوى”.

وزعم أن “كل هؤلاء إرهابيون، ويجب القضاء عليهم”، على حد تعبيره.

وتؤكد “حماس” أنها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية منذ عقود.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت القضاء على القدرات العسكرية لحركة “حماس” وقدرتها على حكم قطاع غزة.

ويقود بن غفير حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة؛ بداعي دعم “حماس” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

“غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

2023-11-12 / 12:28
Photo of سقوط “عدد كبير” من الشهداء والجرحى في قصف على مقر للأمم المتحدة

سقوط “عدد كبير” من الشهداء والجرحى في قصف على…

2023-11-12 / 11:58
Photo of طبيب فلسطيني ينعى نفسه على “فيسبوك” بكلمات “قوية ” ( صورة )

طبيب فلسطيني ينعى نفسه على “فيسبوك” بكلمات “قوية ”…

2023-11-12 / 11:04
Photo of الإمساك بأسد هرب من السيرك في مدينة إيطالية ( صورة )

الإمساك بأسد هرب من السيرك في مدينة إيطالية (…

2023-11-12 / 10:28
Photo of فنزويلا تدين “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة

فنزويلا تدين “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة

2023-11-12 / 09:33
Photo of مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة تعم عواصم أوروبية

مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة تعم عواصم أوروبية

2023-11-12 / 09:18
Photo of واشنطن تعلن سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط

واشنطن تعلن سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط

2023-11-11 / 22:31
Photo of وفاة أزيد من 400 شخص بسبب حمى الضنك في بوركينا فاسو

وفاة أزيد من 400 شخص بسبب حمى الضنك في…

2023-11-11 / 22:00
Photo of مظاهرة حاشدة بلندن دعما لغزة

مظاهرة حاشدة بلندن دعما لغزة

2023-11-11 / 20:50
Photo of إيطاليا..ترحيل مهاجر مغربي قام بتحطيم محتويات كنيسة

إيطاليا..ترحيل مهاجر مغربي قام بتحطيم محتويات كنيسة

2023-11-11 / 20:30

‫7 تعليقات

  4. اللهم انصر اخواننا في غزة. وارزقهم العزة والكرامة اللهم انصرهم نصرا عزيزا تعز به الدين..

    رد

  6. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . اقتربت ان شاء الله تعالى نهاية سقوط العدو..

    رد

  7. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا».متفق عليه..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق