ضمنهم مواطن عربي.. السرقة والنصب والاحتيال يجران 5 أشخاص للاعتقال

2023-11-11 / 15:42
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مشرع بلقصيري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم مواطن أجنبي من جنسية عربية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة والنصب والاحتيال.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض تجار للنصب والاحتيال بمجموعة من المناطق الحضرية والقروية بكل من مشرع بلقصيري وتطوان والقصر الكبير والعرائش ومارتيل وسيدي قاسم والقنيطرة، وذلك بعدما أوهم المشتبه فيهم الضحايا برغبتهم في شراء مجموعة من البضائع، والاستيلاء عليها والفرار دون تسديد ثمنها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، كمرحلة أولى، عن توقيف خمس أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تمت إحالتهم على العدالة في غضون شهر أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن يتم توقيف خمسة أشخاص إضافيين بعد الاشتباه في تورطهم في المشاركة والمساهمة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. مثل هده الحالات لابد من العقوبات القاسية وأما العربي عليه أن يفوت السجن ويطرد لوطنه وتسلب منه البطاقة أو الجنسية ويحرم من دخول الوطن مرة أخرى وكدالك معاقبة لتجار أو من يشتري منهم لابد من العقوبات الصارمة والقاسية

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