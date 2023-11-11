وفاة فنان مصري بعد معاناته مع مرض السرطان

2023-11-11 / 14:38
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القسم الفني: هبة بريس

توفي مساء أمس، المطرب الشاب شريف شاكر بعد معاناة امتدت لثلاث سنوات مع مرض السرطان، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم السبت من مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق العين السخنة.

وأعلن المطرب علي الألفي عن وفاة صديقه المطرب شريف شاكر عبر حائطه الفايسبوكي قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون شريف دلوقت تعافى..راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس” .

وتابع قائلا :”وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مابقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل”.

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