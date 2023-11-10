“اضراب الاساتذة” ..رابطة تراسل الحكومة لحذف دروس من الامتحانات الإشهادية

2023-11-10 / 20:48
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هبة بريس - الرباط

راسلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل حذف دروس الدورة الأولى من الامتحانات الجهوية والإشهادية.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من 45 يوما على الإضراب الذي تشنه هيئات التدريس، التي تطالب بتجويد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، كما طالبت الرابطة في مراسلتها بتسريع مجريات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، لتجاوز تداعيات تأخر استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية، مقابل سير الموسم الدراسي بالمدارس الخاصة بشكل عادي.

وسبق للتنسيق الوطني للتعليم أن كشف أن استمرار الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وبمختلف المناطق، في الاحتجاج، للدفاع عن كرامتها ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “النظام الاساسي” وحل الملفات العالقة.

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