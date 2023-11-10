“تعليق زائف حول تقديم رشوة “..ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة فيديو يروج

هبة بريس - طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة مع شريط فيديو منشور على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي مرور بصدد تحرير مخالفة مرورية لأحد مستعملي الطريق، مع تذييل هذا الشريط بمشاهد بالرسوم المتحركة وتعليق زائف يوحي بتقديم رشوة لموظف الشرطة المكلف بتنظيم السير والجولان.

وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاء الذي صاحب هذا الشريط، تؤكد ولاية أمن طنجة أنها راجعت الكاميرا المحمولة لموظف الشرطة الظاهر في الشريط، واطلعت على فقرات الديمومة الواردة في النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، فاتضح لها أن النازلة سجلت بساحة الكويت بمدينة طنجة، بتاريخ 14 ماي 2023 على الساعة التاسعة وخمس دقائق ليلا.

كما أوضح البحث بأن المبلغ الذي سلمه المخالف لموظف الشرطة، كان مقابل الغرامة التصالحية الجزافية بسبب سياقة الدراجة النارية بدون ارتداء خوذة الرأس، وقد تم تحرير محضر بذلك وتم تضمينه في السجلات الإدارية والقضائية ذات الصلة.

كما تفيد ولاية أمن طنجة بأن مرافق المخالف، وهما معا يحملان جنسية بلد أوروبي، كان يسوق بدوره دراجة نارية ولا يتوفر حينها على وثائق ملكيتها، وقد تم قطر الدراجة في نفس التاريخ نحو الدائرة الثالثة للشرطة وتم تطبيق القانون بشأنها.

وإذ توضح ولاية أمن طنجة هذه المعطيات، فإنها تنفي تسجيل أي تقاعس من جانب موظف الشرطة المذكور في تطبيق القانون، كما تؤكد في المقابل بأنها قامت بالتماس تعليمات النيابة العامة المختصة من أجل فتح بحث قضائي بخصوص كل من أعد أو نشر هذا الشريط بشكل مغلوط ينطوي على قذف صريح في حق موظفي الشرطة.

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