حورية فرغلي: “أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع”

القسم الفني: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المصرية حورية فرغلي مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي صورة لها توثق خضوعها لآخر عملية جراحية على مستوى الأنف، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات .

وعلقت حورية فرغلي على الصورة :”هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي الف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يارب ما يكتب لحد الوجع، يارب آخر عمليه، اللهم لك الحمد أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع”.

وجدير بالذكر أن حورية فرغلي أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها في فيلم سينمائي جديد يدعي “ديجافو” ،وذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام .

وقالت فرغلي: “وحشتوني بقالى يومين مشفتكوش .. أنا طالعة انهاردة أقولكوا أحلى خبر بقالى كتير منبسطتش زى انهاردة، أنا لسة ماضية فيلم اسمه ديجافو والمخرج العربي والمنتج أيمن فهمي”.

وتابعت قائلة:” يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي هدخل دلوقتي سينما، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتير ولكن مفيهاش جديد، وأنا قدمت أدوار كتير لكن معملتش الدور دا قبل كدة”.

واختتمت حورية فرغلي حديثها، بأن دورها فى فيلم ديجافو سيكون مختلف ومن أصعب الأدوار التى ستقدمها “.

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